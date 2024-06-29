محاكمة مجاز في الهندسة الميكانيكية مجد داعش الارهابي وأساء لرئيس الجمهورية

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احضرت أمس الجمعة 28 جوان 2024 الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ،موقوف في العقد الثاني من العمر متهم بمبايعة تنظيم داعش الارهابي وتمجيده على مواقع التواصل الاجتماعي والاساءة لرئيس الجمهورية وتنزيل صورة له ، ووصف الامنيين بالطواغيت.

بالإضافة الى تنزيل تدوينات حول الاتحاد العام التونسي للشغل.



وقد وجهت للمتهم تهم تعلقت بالتمجيد لتنظيم ارهابي والتكفير والدعوى إليه ،



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باستنطاق المتهم اعترف بانشاء حساب فايسبوكي مبينا انه مر بفترة نفسية صعبة جراء وفاة والدته واعتبر تطبيقة الفايس بوك وسيلة للترفيه عن نفسه مؤكدا انه لم يقصد الاساءة لرئيس الجمهورية ولا يتبنى أي فكر جهادي تكفيري نافيا تكفيره للامنيين ووصفهم بالطاغوت بمزيد التحرير عليه اكد أن مانزله لم يقصد به الاساءة أو الشتم.



وبين محاميه ان موكله ذاق الويلات منذ 2011 حيث توفيت والدته ثم جدته ،مشيرا الى ان والده تزوج من امراة كانت تسئ معاملته وقد ساءت حالته النفسية مبينا انه شارك في مونديال قطر ،موضحا انه كان يعمل كمساعد طبيب بيطري بالرغم من حصوله على شهادة الهندسة الميكانيكية مؤكدا انه مر بوضعية نفسية هشة مطالبا بالحكم بعدم سماع الدعوى واحتياطيا التخفيف عنه قدر الإمكان.





وقد قررت هيئة الدائرة بعد استنطاق المتهم والاستماع لمرافعات محاميه حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم.

