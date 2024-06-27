تعزيز التعاون بين تونس وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي محور لقاء وزيرة الإقتصاد بالامين العام المساعد للأمم المتحدة.

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اجتمعت وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي بعد ظهر الإربعاء 26 جوان 2024 ب عبد الله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي(PNUD) الذي كان مرفوقا بعدد من المستشارين وبالممثلة المقيمة للبرنامج بتونس Céline Moyroud.



وكانت الجلسة مناسبة تم خلالها التطرق إلى التعاون القائم بين تونس وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي والامكانيات المتاحة لمزيد تعزيزه في المرحلة القادمة من خلال توفير المساندة الفنية للمشاريع التنموية ذات العلاقة باهداف التنمية المستدامة (ODD).





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وثمت فريال الورغي السبعي في هذا الإطار دعم برنامج الأمم المتحدة الانمائي للعديد من المشاريع التنموية وخاصة منها ذات العلاقة بالتنمية البشرية والنهوض الإجتماعي والتمكين الإقتصادي للفئات الهشة ومقاومة الفقر، معربة عن الحرص لمزيد تعزيز هذا التعاون وتنويع مجالاته.

من جانبه أكد عبد الله الدردري إستعداد برنامج الأمم المتحدة الانمائي لمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها التنموية وخاصة منها المتعلقة بالتنمية البشرية وذلك من خلال توفير المساعدة الفنية والخبرة الضروريتين.

