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الاحتفاظ بسليم شيبوب في علاقة بقضية منشورة لدى قطب مكافحة الإرهاب ومتعلّقة بأحد المحامين (حنان قدّاس)

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Publié le Jeudi 27 Juin 2024 - 16:08 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أذن قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ، اليوم الخميس ، بالاحتفاظ برجل الأعمال سليم شيبوب على ذمّة قضية في شبهات إرهاب منشورة لدى القطب وتعلّقت بأحد المحامين، وفق ما أفادت به الناطقة الرسمية باسم القطب حنان قدّاس.

وأوضحت قدّاس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ إيقاف شيبوب جاء إثر تقدّم الأبحاث وتبعاً للبحث التحقيقي المنشور لدى قاضي التحقيق والمتعلق بأحد المحامين المتورطين في شبهات إرهاب والمودع على ذمة القضية .

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وأضافت أن الأبحاث لا تزال جارية


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