متهم بالتدليس والتحيل... السجن لمرشح للانتخابات الرئاسية 2024

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61a2204fbfcdf1.13954144_klmhgjfnpoqei.jpg width=100 align=left border=0>

قررت محكمة الناحية بتونس مؤخرا، الحكم غيابيا ب4 أشهر سجنا في مترشح للانتخابات الرئاسية 2024 من اجل تهم التحيل والتدليس .



يذكر ان المترشح المذكور سياسي وقد استضافته عدة منابر إعلامية وهو مؤلف لعدة كتب ...

