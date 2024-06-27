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متهم بالتدليس والتحيل... السجن لمرشح للانتخابات الرئاسية 2024

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Publié le Jeudi 27 Juin 2024 - 12:57 قراءة: 0 د, 11 ث
      
قررت محكمة الناحية بتونس مؤخرا، الحكم غيابيا ب4 أشهر سجنا في مترشح للانتخابات الرئاسية 2024 من اجل تهم التحيل والتدليس .

يذكر ان المترشح المذكور سياسي وقد استضافته عدة منابر إعلامية وهو مؤلف لعدة كتب ...


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Comments


1 de 1 commentaires pour l'article 289951

Vivelatunisie  (Tunisia)  |Jeudi 27 Juin 2024 à 13h 39m |           
هذي النزاهة و إلا بلاش
هذا يذكرني بالمرشح "مقرونة


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