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9 أشهر سجنا مع تأجيل التنفيذ في حق المحامي عبد العزيز الصيد

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Publié le Mardi 25 Juin 2024 - 08:20 قراءة: 0 د, 32 ث
      
قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بتونس بنقض الحكم الإبتدائي المحكوم به الأستاذ عبد العزيز الصيد من عدم سماع الدعوى الى 9 أشهر مع تاجيل تنفيذ العقاب البدني.
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وكانت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس قضت يوم 29 مارس 2024، بعدم سماع الدعوى في الشكاية التي كانت تقدمت بها وزيرة العدل ضد المحامي عبد العزيز الصيد بتهمة نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي والإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وفق بيان لهيئة الدفاع عن الصيد.


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