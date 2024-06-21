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محمد البوزيدي لعلاء الشابي : انت مرتك تطلعها في التلفزة أنا لا ..حياتي الخاصة خط أحمر"

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Publié le Vendredi 21 Juin 2024 - 11:27 قراءة: 0 د, 23 ث
      
وجه الإعلامي محمد البوزيدي انتقادات للإعلامي علاء الشابي في حوار على قناة تونسنا وذلك في الحديث عن عمليات تهريب المخدرات عبر المعابر والموانئ.
وعند الحديث عن حياته الخاصة قال البوزيدي ان عائلته خط احمر مشيرا الى انه متزوج وله أبناء.
وقال محمد البوزيدي لعلاء الشابي الذي حاول الحديث عن عائلته "انت مرتك تطلعها في التلفزة أنا لا ..حياتي الخاصة خط أحمر".

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الفيديو: الدقيقة 3


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