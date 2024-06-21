تحصل على اموال عمومية بدون موجب حق : محامي يتقدم بمطلب الصلح الجزائي مع الدولة

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نظرت يوم أمس الخميس 20 جوان 2024 ‭ ‬هيئة‭ ‬الدائرة‭ ‬الجنائية‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الفساد‭ ‬المالي‭ ‬بالقطب‭ ‬القضائي‭ ‬المالي‭ ‬بالعاصمة،‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬فساد‭ ‬مالي‭ ‬واداري‭ ‬شملت‭ ‬الأبحاث‭ ‬ محامي معروف وبالمناداة‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬لم‭ ‬يحضر‭ ‬الجلسة،‭ ‬وبينت الدائرة انه سبق وان نبه عليه بالحضور .



وبالمناداة‭ ‬على‭ ‬ممثل‭ ‬المكلف‭ ‬العام‭ ‬بنزاعات‭ ‬الدولة‭ ‬‭ ‬،حضر‭ ‬الجلسة‭ ‬وتمسك بطلباته المدنية ...





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وبين محامي المتهم ان موكله قام باجراءات الصلح الجزائي مع الدولة طالبا التاخير لانتظار مآل الصلح فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة اكتوبر المقبل لانتظار مآل الصلح...

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وللتذكير‭ ‬فقد‭ ‬قررت‭ ‬مؤخرا‭ ‬دائرة‭ ‬الاتهام‭ ‬بمحكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬بتونس‭ ‬إحالة‭ ‬المتهم‭ ‬على الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تهم‭ ‬الفصل‭ ‬96‭ ‬من‭ ‬المجلة‭ ‬الجنائية‭ ‬باستغلال‭ ‬شبه‭ ‬موظف‭ ‬لصفته‭ ‬لاستخلاص‭ ‬فائدة‭ ‬لا‭ ‬وجه‭ ‬لها‭ ‬لنفسه‭ ‬أو‭ ‬لغيره‭ ‬أو‭ ‬للإضرار‭ ‬بالإدارة‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬القضية‭ ‬التحقيقية‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬بها‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬التأسيسي سابقا ‭ ‬فيصل‭ ‬الجدلاوي‭ ‬ضد‭ ‬المظنون فيه ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬حصول‭ ‬هذا‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬جراياته‭ ‬رغم‭ ‬تفرغه‭ ‬لماجيستير‭ ‬الدكتوراه‭ ‬وذلك‭ ‬سنة‭ ‬2005‭.‬

وبين محامي المتهم ان موكله قام باجراءات الصلح الجزائي مع الدولة طالبا التاخير لانتظار مآل الصلح فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة اكتوبر المقبل لانتظار مآل الصلح...وللتذكير‭ ‬فقد‭ ‬قررت‭ ‬مؤخرا‭ ‬دائرة‭ ‬الاتهام‭ ‬بمحكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬بتونس‭ ‬إحالة‭ ‬المتهم‭ ‬على الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تهم‭ ‬الفصل‭ ‬96‭ ‬من‭ ‬المجلة‭ ‬الجنائية‭ ‬باستغلال‭ ‬شبه‭ ‬موظف‭ ‬لصفته‭ ‬لاستخلاص‭ ‬فائدة‭ ‬لا‭ ‬وجه‭ ‬لها‭ ‬لنفسه‭ ‬أو‭ ‬لغيره‭ ‬أو‭ ‬للإضرار‭ ‬بالإدارة‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬القضية‭ ‬التحقيقية‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬بها‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬التأسيسي سابقا ‭ ‬فيصل‭ ‬الجدلاوي‭ ‬ضد‭ ‬المظنون فيه ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬حصول‭ ‬هذا‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬جراياته‭ ‬رغم‭ ‬تفرغه‭ ‬لماجيستير‭ ‬الدكتوراه‭ ‬وذلك‭ ‬سنة‭ ‬2005‭.‬