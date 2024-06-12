الطفل المعجزة "امير" يتكلم الانقليزية بطلاقة في عمر ثلاث سنوات

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كشفت المواطنة سناء عبرود عن طفلها المعجزة الذي يتحدث اللغة الانقليزية وهو في سن العامين قائلة بأن ابنها ''أمير'' لم ينطق إلا اللغة الانقليزية في عمر السنتين إلى حد هذه اللحظة حيث يبلغ اليوم 4 سنوات من العمر.



وقالت أن العائلة تتحدث معه بالعربية في المنزل ولكن لا يحاورهم إلا باللغة الانقليزية مؤكدة أنها تعرضت إلى التنمر من قبل بعض أفراد العائلة والأصدقاء الذين اعتبروا أن ابنها يعاني من مرض التوحد.





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وقالت انها وجدت صعوبة في الفترة الأولى في التعامل مع ابنها نظرا لأنها لا تتقن اللغة الانقليزية مما جعلها تتلقى دروس عن بعد في اللغة الانقليزية.

وقالت انها وجدت صعوبة في الفترة الأولى في التعامل مع ابنها نظرا لأنها لا تتقن اللغة الانقليزية مما جعلها تتلقى دروس عن بعد في اللغة الانقليزية.