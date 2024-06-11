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24 جوان التصريح بالحكم في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي

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Publié le Mardi 11 Juin 2024 - 10:50 قراءة: 0 د, 16 ث
      
حددت أمس هيئة الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس موعد 24 جوان الجاري موعدا للتصريح بالحكم في القضية المتهم فيها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالاشادة بالارهاب ...

ويتعلق ملف القضية بشكاية رفعها نقابي أمني ضد الغنوشي من أجل عبارة "طواغيت" وذلك بمناسبة تأبينه أوائل سنة 2022 لأحد قيادات حركة النهضة بالجنوب التونسي.


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