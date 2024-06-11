شكري الداهش: 'فوز اليمين المتطرّف أحدث زلزالاً في فرنسا وكل أوروبا'

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أفاد شكري الداهش، مدير إذاعة "Euro Maghreb" بفرنسا، اليوم الثلاثاء، بأن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيعقد اليوم ندوة صحفية، سيتوجّه من خلالها إلى الشعب الفرنسي ومن المنتظر أن يُعلن عن إجراءات جديدة في وقت لاحق".



وأوضح الداهش، خلال مداخلة هاتفية على اذاعة الجوهرة، أنّ "حلّ البرلمان كان عبارة عن مفاجأة للشعب الفرنسيين، ما أدى إلى إندلاع مظاهرات في باريس عقب فوز اليمين المتطرّف في انتخابات أوروبا". وقال الداهش إن "فوز اليمين المتطرّف أحدث زلزالاً في فرنسا"، مشيرًا إلى أنّ "ماري لوبان أكدت عدم ترشحها لرئاسة الحكومة الفرنسية، وهناك إحتمال بأن يقدم ماكرون إستقالة للترشح لدورة رئاسية جديدة".





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وفي حديثه عن أسباب فشل حزب ماكرون، قال الداهش، إنّ "المواطن الفرنسي أصبح يُعاني من غلاء المعيشة وإنهيار المقدرة الشرائية، وأصبح يتنقل إلى إسبانيا وإيطاليا لإقتناء المواد الأساسية"، لافتًا إلى أن "الهجرة كذلك أصبحت تمثّل مشكلة بالنسبة للفرنسيين إلى جانب انتشار المخدرات".



وشدّد الداهش على أنّ "المهاجرين ينتظرون بخوف صعود اليمين المتطرّف إلى البرلمان الفرنسي"، مؤكّدًا أن "حصول اليمين على 9 مقاطعات في مرسيليا يُعتبر زلزالاً خاصة وأن مرسيليا تضم أكبر عدد من المهاجرين في فرنسا". وأضاف أنه "منذ وصول رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى الحكم، كان الجميع ينتظر هذا الزلزال في كل أوروبا."

وفي حديثه عن أسباب فشل حزب ماكرون، قال الداهش، إنّ "المواطن الفرنسي أصبح يُعاني من غلاء المعيشة وإنهيار المقدرة الشرائية، وأصبح يتنقل إلى إسبانيا وإيطاليا لإقتناء المواد الأساسية"، لافتًا إلى أن "الهجرة كذلك أصبحت تمثّل مشكلة بالنسبة للفرنسيين إلى جانب انتشار المخدرات".وشدّد الداهش على أنّ "المهاجرين ينتظرون بخوف صعود اليمين المتطرّف إلى البرلمان الفرنسي"، مؤكّدًا أن "حصول اليمين على 9 مقاطعات في مرسيليا يُعتبر زلزالاً خاصة وأن مرسيليا تضم أكبر عدد من المهاجرين في فرنسا". وأضاف أنه "منذ وصول رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى الحكم، كان الجميع ينتظر هذا الزلزال في كل أوروبا."