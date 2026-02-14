الخطوط الجوية الجزائرية تعلن مراجعة برنامج رحلاتها نحو الخليج ا

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الشركة تأكيدها إطلاق مرحلة جديدة تتضمن زيادة عدد الرحلات نحو عدد من الوجهات الرئيسية، من بينها عمّان والدوحة وكوالالمبور، إلى جانب التحضير لافتتاح خط جوي جديد قريبًا نحو الكويت. وفي المقابل، سيتم إجراء تخفيض محدود في وتيرة الرحلات المتجهة إلى دبي.وأوضحت الشركة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن استراتيجية تهدف إلى دعم الوجهات ذات الأولوية، وتوسيع نطاق الربط الإقليمي والدولي، فضلاً عن تحقيق مواءمة أفضل بين العرض وحركة النقل في الأسواق المستهدفة.وفي سياق متصل، باشرت الجزائر خلال الأسبوع الماضي اتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء اتفاقية الخدمات الجوية المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي وُقعت في أبوظبي يوم 13 ماي 2013، وذلك في إطار مراجعة أطر التعاون الجوي الثنائي. وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن هذه الخطوة ستُستكمل وفق القواعد الدولية المعمول بها لدى منظمة الطيران المدني الدولي.من جانبها، أوضحت هيئة الطيران المدني الإماراتية أن إيقاف الاتفاقية يندرج ضمن الآليات المنصوص عليها في أطر التعاون الجوي، ولا يترتب عنه أي تأثير فوري على حركة الرحلات.يُذكر أن اتفاقيات الخدمات الجوية بين الدول تنظم حقوق تشغيل شركات الطيران، بما يشمل عدد الرحلات، ونقاط التشغيل، والحقوق التجارية بين الطرفين.