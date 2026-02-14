المعهد الوطني للرصد الجوي: هطول أمطار إستثنائي خلال شهر جانفي 2026

أفادبأن الوضع الجوي خلال شهرتميّز بهطول أمطارخاصة بمناطق، ولا سيما خلال الفترة الممتدة من، وهو ما تسبب في حدوثبعدد من الجهات.في المقابل، سجلت مناطقكمياتبقيت دون المعدلات العادية.وبحسبلشهر جانفي، والصادرة اعتمادا على معطيات، بلغ إجمالي كميات الأمطار على المستوى الوطني، مقابل معدل طبيعي في حدود، أي ما يعادلمن المعدل المناخي للفترةويُصنّفضمن الأشهر ذاتعلى الصعيد الوطني، مع تركّز واضح للفوائض في الشمال والوسط، حيث يحتل المرتبةضمن أكثر أشهر جانفي مطرا منذ سنةوسجّلت مناطق الشمالمن معدلها المعتاد (أكثر من)، فيما بلغت النسبة في الوسط(أكثر من)، مقابلفقط في الجنوب (أقل من).وأدّت هذه الكمياتفي الشمال والوسط إلىوارتفاع ملحوظ في، إضافة إلى ضغط كبير على، ما يفسّر الفيضانات الموضعية التي شهدتها بعض المناطق الحضرية وشبه الحضرية.ورغم أن مجموع التساقطات المسجّل يبقى دون الأرقام القياسية التاريخية، خاصة سنة)، فإنه يظل مرتفعا ومقاربا لمستويات سُجلت خلال سنوات) و) و) و)، وهو ما يؤكد الطابعللحالة المطرية المسجلة وانعكاساتهاعلى المستوى الوطني.