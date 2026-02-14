Babnet   Latest update 19:45 Tunis

المعهد الوطني للرصد الجوي: هطول أمطار إستثنائي خلال شهر جانفي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6990bf40385203.61979856_pkehiqojnfmlg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 14 Février 2026 - 19:29 قراءة: 1 د, 12 ث
      
أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن الوضع الجوي خلال شهر جانفي 2026 تميّز بهطول أمطار غزيرة واستثنائية خاصة بمناطق الشمال والوسط، ولا سيما خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 21 جانفي، وهو ما تسبب في حدوث فيضانات بعدد من الجهات.

في المقابل، سجلت مناطق الجنوب كميات ضعيفة إلى متوسطة بقيت دون المعدلات العادية.


وبحسب النشرة المناخية الأولية لشهر جانفي، والصادرة اعتمادا على معطيات 26 محطة رئيسية، بلغ إجمالي كميات الأمطار على المستوى الوطني 2302,7 مليمترا، مقابل معدل طبيعي في حدود 1118,1 مليمترا، أي ما يعادل 206 بالمائة من المعدل المناخي للفترة 1991-2020.


ويُصنّف جانفي 2026 ضمن الأشهر ذات الفائض المطري الكبير على الصعيد الوطني، مع تركّز واضح للفوائض في الشمال والوسط، حيث يحتل المرتبة السادسة ضمن أكثر أشهر جانفي مطرا منذ سنة 1950.

وسجّلت مناطق الشمال 232 بالمائة من معدلها المعتاد (أكثر من 1011 مليمترا)، فيما بلغت النسبة في الوسط 223 بالمائة (أكثر من 244,8 مليمترا)، مقابل 54 بالمائة فقط في الجنوب (أقل من 71,2 مليمترا).

وأدّت هذه الكميات الاستثنائية في الشمال والوسط إلى تَشبّع سريع للتربة وارتفاع ملحوظ في الجريان السطحي، إضافة إلى ضغط كبير على شبكات تصريف مياه الأمطار، ما يفسّر الفيضانات الموضعية التي شهدتها بعض المناطق الحضرية وشبه الحضرية.

ورغم أن مجموع التساقطات المسجّل يبقى دون الأرقام القياسية التاريخية، خاصة سنة 1990 (3901,2 مليمترا)، فإنه يظل مرتفعا ومقاربا لمستويات سُجلت خلال سنوات 1999 (2699,5 مليمترا) و2009 (2696,6 مليمترا) و2003 (2650 مليمترا) و2006 (2566,5 مليمترا)، وهو ما يؤكد الطابع الاستثنائي للحالة المطرية المسجلة وانعكاساتها الهيدرولوجية على المستوى الوطني.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323673

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 14 فيفري 2026 | 26 شعبان 1447
قرة العنز
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:27
18:00
15:33
12:40
07:09
05:42
قرة العنز
الرطــوبة:
% 62
Babnet
Babnet16°
14° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-12
13°-11
17°-12
16°-12
20°-9
  • Avoirs en devises 25343,5
  • (13/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38490 DT
  • (13/02)
  • 1 $ = 2,85737 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/02)     1382,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/02)   27388 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:45 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>