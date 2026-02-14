Babnet   Latest update 21:10 Tunis

دورة تونس الدولية للجيدو: المنتخب التونسي للأصاغر يحصد 27 ميدالية بينها 5 ذهبيات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6990d4b0966de1.62978397_hikjlgfoenmqp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 14 Février 2026 - 21:10 قراءة: 0 د, 56 ث
      
أنهى المنتخب التونسي للجيدو في صنف الأصاغر مشاركته في دورة تونس الدولية، المقامة بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس، بحصيلة بلغت 27 ميدالية موزعة إلى 5 ذهبيات و7 فضيات و15 برونزية.

وجاءت الميداليات الذهبية بإمضاء:


* ياسين الصايم (وزن أقل من 50 كلغ)
* محمد إلياس العرفاوي (وزن أقل من 73 كلغ)

* عبير بالحاج (وزن أقل من 40 كلغ)
* رؤى بن سالم (وزن أقل من 57 كلغ)
* رنيم بن سليمان (وزن أقل من 70 كلغ)

وكان المنتخب التونسي للأواسط قد أحرز بدوره، أمس الجمعة، 13 ميدالية (ذهبيتان وفضيتان و9 برونزيات)، حيث توجت بالذهب كل من نرجس الهداجي (وزن -48 كلغ) وزينب الطرودي (وزن +78 كلغ).

وتشهد دورة تونس الدولية للجيدو مشاركة 33 دولة، بمجموع 272 رياضيا في فئتي الأكابر والكبريات، و138 رياضيا في فئتي الأواسط والوسطيات، و108 رياضيين في فئتي الأصاغر والصغريات.

وتشارك تونس بـ:

* 29 رياضيا في صنف الأصاغر
* 27 رياضية في الصغريات
* 24 رياضيا في الأواسط
* 22 رياضية في الوسطيات
* 27 لاعبا في الأكابر
* 21 لاعبة في الكبريات

ويتحصل صاحب الميدالية الذهبية على 100 نقطة في الترتيب الدولي، مقابل 70 نقطة للفضية و50 نقطة للبرونزية.
