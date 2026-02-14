دورة تونس الدولية للجيدو: المنتخب التونسي للأصاغر يحصد 27 ميدالية بينها 5 ذهبيات

أنهى المنتخب التونسي للجيدو في صنف الأصاغر مشاركته في دورة تونس الدولية، المقامة بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس، بحصيلة بلغتموزعة إلىوجاءت الميداليات الذهبية بإمضاء:* ياسين الصايم (وزن أقل من 50 كلغ)* محمد إلياس العرفاوي (وزن أقل من 73 كلغ)* عبير بالحاج (وزن أقل من 40 كلغ)* رؤى بن سالم (وزن أقل من 57 كلغ)* رنيم بن سليمان (وزن أقل من 70 كلغ)وكان المنتخب التونسي للأواسط قد أحرز بدوره، أمس الجمعة،(ذهبيتان وفضيتان و9 برونزيات)، حيث توجت بالذهب كل من نرجس الهداجي (وزن -48 كلغ) وزينب الطرودي (وزن +78 كلغ).وتشهد دورة تونس الدولية للجيدو مشاركة، بمجموعفي فئتي الأكابر والكبريات، وفي فئتي الأواسط والوسطيات، وفي فئتي الأصاغر والصغريات.وتشارك تونس بـ:في صنف الأصاغرفي الصغرياتفي الأواسطفي الوسطياتفي الأكابرفي الكبرياتويتحصل صاحب الميدالية الذهبية علىفي الترتيب الدولي، مقابلللفضية وللبرونزية.