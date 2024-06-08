Babnet

حي هلال : محاصرة مجرم خطير محل 11 منشور تفتيش منذ سنوات لفائدة عدة محاكم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66642e84956299.53526377_fjpqmkohelnig.jpg width=100 align=left border=0>
Photo archives/Nawaat
Publié le Samedi 08 Juin 2024 - 11:01 قراءة: 0 د, 22 ث
      
تمكن أمس أعوان مركز الأمن الوطني بحي هلال واثر نصب كمين محكم من محاصرة وإيقاف عنصر اجرامي خطير فار من العدالة منذ سنوات ، محل 11 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وقضائية مختلفة ومحل أحكام سجنية بعضها بالنفاذ العاجل من أجل السرقة ،الاعتداء بالعنف الشديد ،العقوق ،وجرائم المخدرات ...

بمزيد التحري معه تبين انه تورط في تعنيف والده في عديد المناسبات وافتكاك امواله وبيع تجهيزات منزله ...

...

باستشارة النيابة اذنت بالاحتفاظ به ...


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 288951


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 22:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*