حي هلال : محاصرة مجرم خطير محل 11 منشور تفتيش منذ سنوات لفائدة عدة محاكم

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تمكن أمس أعوان مركز الأمن الوطني بحي هلال واثر نصب كمين محكم من محاصرة وإيقاف عنصر اجرامي خطير فار من العدالة منذ سنوات ، محل 11 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وقضائية مختلفة ومحل أحكام سجنية بعضها بالنفاذ العاجل من أجل السرقة ،الاعتداء بالعنف الشديد ،العقوق ،وجرائم المخدرات ...



بمزيد التحري معه تبين انه تورط في تعنيف والده في عديد المناسبات وافتكاك امواله وبيع تجهيزات منزله ...





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باستشارة النيابة اذنت بالاحتفاظ به ...