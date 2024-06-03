وزيرة التربية: 'من يُخفق في امتحان البكالوريا لا يُخفق مُطلقًا في حياته'

وأضافت الوزيرة، لدى مداخلتها في برنامج "صباح الورد" على اذاعة الجوهرة، أنّ "هناك آفاقًا تكوينية واسعة جدًّا، ويوجد عدّة مؤسسات تكوينيّة تتبع عديد الوزارات، قابلة أن تحتضن التلاميذ بالباكالوريا أو بدونها"، مشدّدة على أنّ "التكوين المهني في تونس سيكون جناحًا جديدًا يُحلّق به الوطن وسيحلّ عديد الأزمات على غرار البطالة والهجرة غير النظامية والإنحراف وغيرها".