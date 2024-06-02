وزارة التربية تُحجر على المترشحين للباكالوريا ارتداء الكوفية الفلسطينية داخل قاعات الامتحان

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أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الأحد، تحجيرها ارتداء الكوفية الفلسطينية أو أي نوع من اللباس يمكن أن "يُثير شبهة في سلوك المترشح لامتحان الباكالوريا داخل قاعات الامتحان".



وأكدت الوزارة دعمها المطلق للقضية الفلسطينية، إلا أنها أكدت أن هناك محاولة لاستغلال هذه القضية وتوظيفها لارتكاب الغش المقنع. واعتبرت أن ارتداء الكوفية سيربك سير الامتحانات الوطنية.





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ودعت الأسر الى" تشجيع أبنائهم على أن يكونوا مثالا للسلوك التربوي النزيه والنأي بأنفسهم عن كل ما يعرضهم لشتى أنواع العقوبات التي لن تتوانى الوزارة عن تطبيقها حفاظا على مصداقية الشهائد العلمية"، حسب ما جاء في البلاغ.



ويشار الى أن عديد التلاميذ أطلقوا على وسائل التواصل الاجتماعي حملة تدعو لارتداء الكوفية أثناء سير الامتحانات الوطنية للباكالوريا داخل القاعات.



وتجرى اختبارات الدورة الرئيسية الكتابية لامتحان شهادة البكالوريا أيام 5 و6 و7 و10 و11 و12 من شهر جوان الجاري على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 25 جوان 2024 .