Babnet

وزيرة الشؤون الثقافية تواكب فعاليات الاحتفال بالذكرى الخمسين ليوم الأرض

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69dbd036cb78c8.74680710_elfpmhngjqoki.jpg>
Publié le Dimanche 12 Avril 2026 - 18:02
      
واكبت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي مساء أمس السبت 11 أفريل 2026 بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة فعاليات الاحتفال بالذكرى الخمسين ليوم الأرض الذي نظمته سفارة دولة فلسطين بتونس.
وحضر هذا الاحتفال عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية بتونس إلى جانب ممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أكد سفير فلسطين بتونس الدكتور رامي القادومي أن تونس لا تعتبر أرض احتضان للقضية الفلسطينية فقط بالنسبة للفلسطيين بل هي وطنهم الثاني مستعرضا مواقف تونس الداعمة للقضية الفلسطينية عبر التاريخ.

كما استعرض سفير فلسطين بتونس الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني ولازال يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني واستباحته للأراضي الفلسطينية مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإيقاف تجاوزات العدوان الإسرائيلي وإدانته.
ونوه سفير فلسطين في ختام كلمته بوفاء تونس رئيسا وحكومة وشعبا لأرض فلسطين وشعبها.
ووفق بلاغ صادر عن الوزارة فقد تخلل الاحتفال بالذكرى الخمسين ليوم الأرض فقرات مسرحية جسدت أحداثا ومحطات فارقة من تاريخ المقاومة الفلسطينية وأخرى موسيقية أمنها تلاميذ مدرسة إيميل زولا الخاصة.
الأحد 12 أفريل 2026 | 24 شوال 1447
