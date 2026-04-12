الإطاحة بمحترف سرقة السيارات بحي الغزالة"

في ضربة أمنية موجعة لشبكات الإجرام، نجحت إطارات وأعوان فرقة الشرطة العدلية بأريانة المدينة، اليوم، في إلقاء القبض على عنصر إجرامي مصنف "خطير جداً"، تخصص في ترصد واستهداف السيارات بمختلف مناطق ولاية أريانة، وتحديداً في منطقة حي الغزالة.وتفيد المعطيات المتوفرة أن الموقوف، الذي كان محل تتبع وملاحقة وصادر بحقه عدة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، اعتمد أسلوباً احترافياً في رصد ضحاياه وسرقة محتويات سياراتهم في غفلة منهم.وبعد جملة من التحريات الميدانية الدقيقة وعمليات المراقبة المستمرة، تمكنت الوحدات الأمنية من محاصرة المشتبه به والإطاحة به في حالة تلبس. كما أسفرت العملية عن حجز كمية هامة من المسروقات التي كانت بحوزته، والمتمثلة في معدات إلكترونية وأغراض شخصية تعود لضحاياه.هذا وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بذي الشبهة لمواصلة الأبحاث معه، والكشف عن بقية الأطراف التي قد تكون تورطت معه في هذه الجرائم، تمهيداً لعرضه على أنظار العدالة.