فظيع يخرب جسد والده الطبيب بالطعنات حتى الموت ثم يحاول قتل شقيقه!!

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/648178aa196748.52195195_egnofhpmqjkli.jpg width=100 align=left border=0>

اهتزت يوم أمس ولاية بنزرت على وقع جريمة قتل بشعة حيث أقدم شاب على تخريب جسد والده بالطعنات بسكين حتى الموت كما حاول قتل شقيقه بالسكين وقد تمكن أعوان واطارات فرقة الشرطة العدلية ببنزرت من القبض عليه وتبين انه يعاني من مرض نفسي .





هذا وتم نقل جثة الاب الضحية لمصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة في حين تم وضع شقيق المتهم تحت العناية المركزة...