Babnet

فظيع يخرب جسد والده الطبيب بالطعنات حتى الموت ثم يحاول قتل شقيقه!!

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/648178aa196748.52195195_egnofhpmqjkli.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 30 Mai 2024 - 12:55 قراءة: 0 د, 20 ث
      
اهتزت يوم أمس ولاية بنزرت على وقع جريمة قتل بشعة حيث أقدم شاب على تخريب جسد والده بالطعنات بسكين حتى الموت كما حاول قتل شقيقه بالسكين وقد تمكن أعوان واطارات فرقة الشرطة العدلية ببنزرت من القبض عليه وتبين انه يعاني من مرض نفسي .


هذا وتم نقل جثة الاب الضحية لمصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة في حين تم وضع شقيق المتهم تحت العناية المركزة...


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 288479


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 18:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*