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برهان بسيس ومراد الزغيدي يمثلان اليوم أمام الدائرة الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس ‎

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Publié le Mercredi 22 Mai 2024 - 10:54 قراءة: 0 د, 37 ث
      
جلبت صباح اليوم الوحدات الأمنية الاعلاميان مراد الزغيدي وبرهان بسيس وذلك لمحاكمتهما امام انظار هيئة الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل تهم على منطوق الفصل 24 من المرسوم عدد 54.
هذا حضر عدة محامين للترافع عنهما...
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت الأربعاء الماضي بطاقتي إيداع بالسجن في حق الاعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي، مع إحالتهما على المجلس الجناحي وذلك من أجل تهم على منطوق الفصل 24 من المرسوم عدد 54.

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وعبر المحامي نزار عياد عن تفاؤله قائلا " سنقوم بواجبنا ونحن متفائلين على اساس الوقائع الواردة في الملف وان شاء الله العدالة تاخذ مجراها مضيفا بأن الصحفي مكانه في الصحف والاذاعات والتلافز وليس السجون.


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