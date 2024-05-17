سفيان بن حميدة يدخل في مشادة كلامية مع نائب وصف الأفارقة بالارهابيين‎

دخل الإعلامي سفيان بن حميدة في مشادة كلامية مع النائب في البرلمان طارق مهدي عبر أمواج إذاعة اي أف ام بعد أن اتهم الأخير الكثير من المهاجرين الأفارقة بأنهم ارهابيون.واضاف بن حميدة " أين دليلك أيها النائب على هذه الادعاءات التي يمكن أن تتسبب في اقتتال مع المهاجرين".وتابع غاضبا " هل تم القبض على ارهابي واحد بين هؤلاء الافارقة".