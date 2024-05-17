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سفيان بن حميدة يدخل في مشادة كلامية مع نائب وصف الأفارقة بالارهابيين‎

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Publié le Vendredi 17 Mai 2024 - 17:41 قراءة: 0 د, 34 ث
      
دخل الإعلامي سفيان بن حميدة في مشادة كلامية مع النائب في البرلمان طارق مهدي عبر أمواج إذاعة اي أف ام بعد أن اتهم الأخير الكثير من المهاجرين الأفارقة بأنهم ارهابيون.
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واضاف بن حميدة " أين دليلك أيها النائب على هذه الادعاءات التي يمكن أن تتسبب في اقتتال مع المهاجرين".
وتابع غاضبا " هل تم القبض على ارهابي واحد بين هؤلاء الافارقة".
...

وقد رد النائب قائلا " لقد جاؤوا من بؤر التوتر حاملين أسلحة بيضاء وسواطير".


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