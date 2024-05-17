طارق مهدي:هناك عصابات إفريقية و تجار بشر، دخلوا الى تونس

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أكد النائب بمجلس نواب الشعب، طارق مهدي اليوم الجمعة 17 ماي 2024، أن الأفارقة جنوب الصحراء "احتلوا" كامل الشريط الساحلي بين العامرة وجبنيانة.



وبين المهدي في اتصال هاتفي خلال برنامج صباح الورد، أن جهة المساترية شهدت أمس مناوشات بين المهاجرين غير نظاميين كما أضاف أن الالاف منهم يوجدون بمنطقة الحمايزية التي لا يتجاوز تعدادها السكني 500 مواطن، أصبحوا غرباء عن قريتهم.

واعتبر نائب الشعب طارق مهدي أن هناك عصابات إفريقية و تجار بشر، دخلوا الى تونس، مردفا أن من بين هؤلاء المهاجرين يوجد عناصر من تنظيمات ارهابية على غراربوكو حرام .



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وقال المتحدث إن المقاربة الأمنية على اهميتها ليست كافية لأن وجود الأفارقة جنوب الصحراء أصبح بأعداد كبير جدا، ويجب تفعيل المقاربة المواطنية والمقاربة الديبلوماسية.

وقال المتحدث إن المقاربة الأمنية على اهميتها ليست كافية لأن وجود الأفارقة جنوب الصحراء أصبح بأعداد كبير جدا، ويجب تفعيل المقاربة المواطنية والمقاربة الديبلوماسية.