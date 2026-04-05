Babnet   Latest update 23:13 Tunis

إيران: سنرد بالمثل على أي استهداف لمنشآتنا الحيوية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69d2d11943aaa1.57750450_goejqkmpflnhi.jpg>
Publié le Dimanche 05 Avril 2026 - 22:20
      
أكدت إيران اعتمادها مبدأ “العين بالعين” في تعاملها مع أي هجمات تستهدف بنيتها التحتية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران سترد بشكل مماثل على أي اعتداء يطال منشآتها الحيوية، مشدداً على أن أي استهداف للبنية التحتية الإيرانية سيقابله استهداف مماثل لمنشآت مرتبطة بالولايات المتحدة.


وأوضح المسؤول الإيراني أن هذا التوجه لا يأتي في إطار قرار اختياري أو تصعيدي، بل يندرج ضمن ما وصفه بإجراءات دفاعية في مواجهة ما اعتبره “أعمالاً غير قانونية”.


وأضاف أن بلاده لا تسعى إلى التصعيد، لكنها في المقابل لن تتردد في الرد على أي هجوم يستهدف مصالحها أو منشآتها.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد حدة التوتر بين طهران وواشنطن، حيث تبادل الطرفان في الفترة الأخيرة رسائل تحذيرية تتعلق باستهداف منشآت حيوية، خاصة في ظل التهديدات المرتبطة بالممرات البحرية الحيوية والبنية التحتية للطاقة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326905

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 06 أفريل 2026 | 18 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:17
18:48
15:58
12:29
05:58
04:29
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet23°
11° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-11
27°-12
27°-13
26°-14
26°-14
  • Avoirs en devises 24506,4
  • (03/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38858 DT
  • (03/04)
  • 1 $ = 2,93286 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/04)     2153,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/04)   28258 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>