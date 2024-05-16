رئيس تحرير إذاعة إي أف أم يوضح بخصوص قرار الإدارة إيقاف برنامج émission impossible

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أعلنت إدارة تحرير إذاعة IFM أنها تلقّت باستغراب شديد قرار إصدار بطاقتي إيداع في حق مراد الزغيدي وبرهان بسيس وتحديد جلسة محاكمة يوم 22 ماي القادم.

وتؤكد إدارة التحرير في بلاغ نشرته أمس على أن الأفعال التي قد تنسب إلى الزميلين لا تستوجب سلب الحرية وأنه كان بالإمكان مواصلة إجراءات البحث وهما في حالة سراح.

وتعبّر إدارة التحرير عن تضامنها التام واللا مشروط مع الزميلين مراد الزغيدي وبرهان بسيس ومع عائلتيهما.

كما تقرّر إيقاف برنامج Emission impossible الصباحي مؤقتا إلى حين الإفراج عن الزميلين مراد الزغيدي وبرهان بسيس.



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رئيس تحرير اذاعة "أي اف ام" الخط التحريري للإذاعة مستقل ولا توجد توجيهات أو ضغوط"

وقال هيكل سلامة رئيس تحرير إذاعة "أي اف ام" أن الخط التحريري للإذاعة مستقل ولا يوجد توجيهات أو تعليمات بشأن الملفات السياسية وذلك ردا على قرار إيقاف برنامج " ايميسيون انبوسيبل" على الإذاعة بسبب إيقاف الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي.

وشدد على أنه لا يمكن الاستمرار بنفس البرنامج والتركيبة في ظل ما يحصل اليوم متابعا " هنالك اراء مختلفة في البرنامج من نجيب الدزيري الى مراد الزغيدي وسنية الدهماني".

وشدد على ان إعادة البرنامج بنفس الصيغة سيكون بعد إطلاق سراح الإعلاميين.



وقال هيكل سلامة رئيس تحرير إذاعة "أي اف ام" أن الخط التحريري للإذاعة مستقل ولا يوجد توجيهات أو تعليمات بشأن الملفات السياسية وذلك ردا على قرار إيقاف برنامج " ايميسيون انبوسيبل" على الإذاعة بسبب إيقاف الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي.وشدد على أنه لا يمكن الاستمرار بنفس البرنامج والتركيبة في ظل ما يحصل اليوم متابعا " هنالك اراء مختلفة في البرنامج من نجيب الدزيري الى مراد الزغيدي وسنية الدهماني".وشدد على ان إعادة البرنامج بنفس الصيغة سيكون بعد إطلاق سراح الإعلاميين.