JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 20:36 Tunis

توزر: تسجيل حرائق في واحة توزر القديمة ودعوات إلى تنظيفها

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a1080511c1fb9.08227954_gpeknljhmoiqf.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 22 Mai 2026 - 19:10 قراءة: 1 د, 44 ث
      
تسجل واحة توزر القديمة منذ فترة حرائق متواترة سبّبت أضرارا بأشجار النخيل وشملت منذ بداية شهر أفريل الماضي وحتى الآن أجزاء من الواحة منها "جر الوسط" و"جر الربط" و"جر عباس"، وفق رئيس مجمع التنمية الفلاحية بجر عباس عادل المأمون.

واتى حريق نشب ظهر أمس الخميس واستمر حتى الساعة الواحدة فجرا، على أكثر من 04 مستغلات فلاحية داخل مجمع "جر عباس" بعد حريق أول نشب في المجمع ذاته منذ أقل من أسبوعين وتسبب في حرق أجزاء هامة خاصة في المستغلات المهملة من الواحة القديمة، وفق ذات المصدر.

وأشار المأمون في تصريح لصحفية "وات" الى أن المجمع يواصل احصاء الاضرار التى شملت أكثر من 10 مستغلات فلاحية من بينها مستغلات احترقت بالكامل، وهو ما يجعل الخسائر كبيرة نظرا الى نشوبها بنفس الواحة اكثر من مرة.
وأرجع المتحدث أسباب الحرائق بدرجة أولى إلى كثرة الأوساخ في الواحة القديمة بشكل عام ولاسيما في المستغلات المهملة سواء بعدم استغلالها أو لتشتت الملكية التي أدت إلى الإهمال، يضاف إلى ذلك صعوبة وصول فرق الحماية المدنية إلى مواقع الحرائق بسبب ضيق المسالك، وهي وضعية ناجمة إما عن تكدس الفضلات أو تعمّد بعض الفلاحين استغلال تلك المسالك.
واشار ذات المصدر الى نقص مياه الري الذي تعاني منه الواحة القديمة بسبب تواتر تعطل الآبار وهي آبار قديمة، موضحا أن كل فلاح بمجمع جر عباس ينتفع حاليا بدورة مائية مرة واحدة كل 14 يوما بعدما كانت مرة كل سبعة أيام، بسبب تعطل أحد الآبار الرئيسية، وهو ما ساهم في ضعف مردودية الواحة القديمة مقابل ارتفاع تكلفة الإنتاج باعتبار أن أغلب الفلاحين يبيعون منتوجهم بسعر 1500 مليم للكلغ الواحد مقابل تكلفة انتاج في حدود 2500 مليم وفق قوله.

ولفت إلى أن الحل الراهن والفوري للتقليل من الحرائق والحد من الخسائر يتمثل في التنظيف والتدخل لفتح المسالك لتسهيل ولوج فرق الحماية المدنية إلى مختلف أجزاء الواحة القديمة، مطالبا بالتدخل الفوري لمساعدة الفلاحين في عمليات التنظيف إما بتمكينهم من منح يتولى الفلاح استغلالها للتنظيف أو تنفيذ برامج مشتركة للتنظيف.
ويرى في هذا السياق أن جل الحرائق سجلت قبل حلول فصل الصيف خلال شهري أفريل وماي، معربا عن مخاوفه من تكرر حدوثها، داعيا إلى التفكير في انقاذ واحة توزر القديمة واعتبارها تراثا عالميا باعتبارها تعد واحدة من أقدم الواحات في تونس.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329804

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 22 ماي 2026 | 5 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:11
19:28
16:06
12:23
05:07
03:22
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet27°
21° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-15
27°-15
27°-16
27°-17
28°-18
  • Avoirs en devises 25493,1
  • (22/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39372 DT
  • (22/05)
  • 1 $ = 2,90366 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/05)     659,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/05)   28779 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No