وزارة الداخلية: عمليات متزامنة بتونس الكبرى ليلة أمس تسفر عن ضبط 321 شخصا مفتشا عنهم وحجز كميات من المخدرات

أفادت وزارة الداخلية، بأنه تم خلال الليلة الفاصلة بين يومي 21 و22 ماي الجاري، اجراء عدد من العمليات المتزامنة بمرجع نظر أقاليم الأمن والحرس الوطنيين بتونس الكبرى، أسفرت عن ضبط 321 شخصا مفتشا عنهم، وحجز كميات متفاوتة من الأقراص المخدرة ومخدر "الكوكايين" و"القنب الهندي"، الى جانب عدد من الوسائل المفتش عنها أو غير المستوفاة لوثائقها القانونية، ومبالغ مالية متأتية من هذه الأنشطة الإجرامية.وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن هذه العمليات، التي تولت مصالحها وضع كل الامكانيات البشرية والمادية الضرورية لانجاحها باشراف قيادي ميداني، قد استهدفت العناصر الاجرامية الخطيرة في مجالات ترويج المخدرات والسرقة والسلب والنطر باستعمال العنف، وعناصر محل مناشير تفتيش وعناصر مطلوبة للعدالة.وذكّرت بأن هذه العمليات، التي تتم بالتنسيق مع ممثلي النيابة العمومية، تندرج في إطار التصدي لكل مظاهر الجريمة والإخلال بالأمن العام، ودعم المجهودات اليومية لبسط الأمن وسلطة القانون، من خلال مزيد احكام الانتشار الأمني بكل النقاط والمفترقات والأحياء والمناطق التي تشهد منسوبا ملفتا للجريمة.وأكدت وزارة الداخلية، حرصها على مواصلة هذه العمليات، تجسيدا لتوجهات الدولة وسياستها الأمنية العامة، القائمة على حماية المواطن، والمحافظة على مناخ الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد.