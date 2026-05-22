JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:12 Tunis

تأخير النظر في قضية وفاة الجيلاني الدبوسي ورفض الإفراج عن الموقوفين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6914445d3edc54.26337662_hpqilfengjokm.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 22 Mai 2026 - 21:05 قراءة: 0 د, 48 ث
      
قررت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس تأخير النظر في القضية المتعلقة بوفاة النائب السابق الراحل الجيلاني الدبوسي إلى جلسة يوم 5 جوان المقبل، مع رفض مطالب الإفراج المقدمة لفائدة المتهمين الموقوفين على ذمة القضية.

وشهدت جلسة اليوم الجمعة تجديد النظر في الملف من قبل الدائرة الجنائية 23، حيث تقدم عدد من المحامين بإعلامات نيابة جديدة، مطالبين بالتأخير لإعداد وسائل الدفاع، إلى جانب تقديم مطلب إفراج لفائدة القيادي بـحركة النهضة المنذر الونيسي.


وقررت هيئة الدائرة، إثر الجلسة، حجز الملف للنظر في مطلب الإفراج قبل تحديد موعد الجلسة القادمة يوم 5 جوان.


ويذكر أن الدائرة الجنائية الابتدائية كانت قد قضت ابتدائيا بالسجن لمدة أربعة أعوام في حق كل من نور الدين البحيري والمنذر الونيسي، فيما قضت بسنتين سجنا مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني في حق وكيل عام سابق متقاعد بمحكمة الاستئناف بتونس وطبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية.

كما تشمل الأبحاث في الملف وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي، الذي تقدم بطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالته على أنظار الدائرة الجنائية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329822

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 22 ماي 2026 | 5 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:11
19:28
16:06
12:23
05:07
03:22
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet27°
19° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-15
27°-15
27°-16
27°-17
28°-18
  • Avoirs en devises 25493,1
  • (22/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39372 DT
  • (22/05)
  • 1 $ = 2,90366 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/05)     659,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/05)   28779 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No