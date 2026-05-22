تأخير النظر في قضية وفاة الجيلاني الدبوسي ورفض الإفراج عن الموقوفين

قررت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس تأخير النظر في القضية المتعلقة بوفاة النائب السابق الراحل الجيلاني الدبوسي إلى جلسة يوم 5 جوان المقبل، مع رفض مطالب الإفراج المقدمة لفائدة المتهمين الموقوفين على ذمة القضية.وشهدت جلسة اليوم الجمعة تجديد النظر في الملف من قبل الدائرة الجنائية 23، حيث تقدم عدد من المحامين بإعلامات نيابة جديدة، مطالبين بالتأخير لإعداد وسائل الدفاع، إلى جانب تقديم مطلب إفراج لفائدة القيادي بـحركة النهضة المنذر الونيسي.وقررت هيئة الدائرة، إثر الجلسة، حجز الملف للنظر في مطلب الإفراج قبل تحديد موعد الجلسة القادمة يوم 5 جوان.ويذكر أن الدائرة الجنائية الابتدائية كانت قد قضت ابتدائيا بالسجن لمدة أربعة أعوام في حق كل من نور الدين البحيري والمنذر الونيسي، فيما قضت بسنتين سجنا مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني في حق وكيل عام سابق متقاعد بمحكمة الاستئناف بتونس وطبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية.كما تشمل الأبحاث في الملف وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي، الذي تقدم بطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالته على أنظار الدائرة الجنائية.