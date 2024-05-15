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قناة قرطاج + تعلن ايقاف برنامج الدنيا زينة الي حين عودة برهان بسيس‎

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Publié le Mercredi 15 Mai 2024 - 20:40 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أعلنت الاربعاء 15 ماي، قناة قرطاج + عن ايقاف برنامج "الدنيا زينة " وقالت القناة في تدوينة بصفحتها الرسمية على الفايسبوك "تأسف إدارة القناة عن إيقاف برنامج "الدنيا زينة"مؤقتا الى حين عودة مقدم البرنامج الإعلامي المتميز برهان بسيس".

تجدر الاشارة الي أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت بطاقة ايداع بالسجن في حق كل من برهان بسيس ومراد الزغيدي وتم تعيين جلسة يوم 22 ماي الجاري.


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