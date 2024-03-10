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فيديو ... غضب الركاب في رحلة التونيسار ليون-تونس بسبب ترحيل مهاجر تونسي بشكل وُصف بالمهين‎

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Publié le Dimanche 10 Mars 2024 - 10:06 قراءة: 0 د, 26 ث
      
نشر السبت 09 مارس، النائب السابق مجدي الكرباعي الأجواء المتشنجة على متن رحلة Tunisair المتجهة من ليون نحو تونس بسبب ترحيل مهاجر تونسي في الرحلة المذكورة.

وقال الكرباعي ان "عملية الترحيل كانت مهينة من قبل الأمن الفرنسي وهذا ما أثار غضب الركاب" مشيرا الي ان عمليات ترحيل المهاجرين التوانسة من فرنسا و من عدة عواصم أوروبية تأتي في إطار اتفاقية تونس مع هذه الدول والتي تم التنصيص عليها في مذكرة التفاهم الأخيرة.


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