فيديو ... غضب الركاب في رحلة التونيسار ليون-تونس بسبب ترحيل مهاجر تونسي بشكل وُصف بالمهين‎

وقال الكرباعي ان "عملية الترحيل كانت مهينة من قبل الأمن الفرنسي وهذا ما أثار غضب الركاب" مشيرا الي ان عمليات ترحيل المهاجرين التوانسة من فرنسا و من عدة عواصم أوروبية تأتي في إطار اتفاقية تونس مع هذه الدول والتي تم التنصيص عليها في مذكرة التفاهم الأخيرة.