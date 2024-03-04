مبادرة لتعديل مدّة عطلة الأمومة والأبوة

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تحدث النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي يوسف طرشون، اليوم الإثنين، عن مبادرة أطلقها عدد من النواب لتعديل مدة عطلة الأمومة والأبوة في تونس، مشيرًا إلى أنه "تم إيداع هذه المبادرة بمكتب الضبط المركزي بمجلس نواب الشعب الأسبوع الماضي".
وأوضح طرشون، خلال حلوله ضيفًا على اذاعة الجوهرة أنه "تمّ إطلاق المبادرة التي تخصّ القطاعيْن العام والخاص"، مؤكّدًا على الدور الهام للأب والأم بالنسبة للرضيع.
وأوضح طرشون، خلال حلوله ضيفًا على اذاعة الجوهرة أنه "تمّ إطلاق المبادرة التي تخصّ القطاعيْن العام والخاص"، مؤكّدًا على الدور الهام للأب والأم بالنسبة للرضيع.
وأوضح طرشون أن "المبادرة نصّت على التمديد في العطلة الأبوية من يومين إلى 10 أيام من تاريخ الولادة، في القطاعين العام والخاص، كما طالبت بمنح عطلة بـ17 أسبوعًا للأمّ، توزّع قبل الولادة وبعدها". وأضاف طرشون أن "المبادرة اقترحت تمتيع الأم بعطلة بـ3 أسابيع قبل الولادة و 14 أسبوعاً بعد الولادة".
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