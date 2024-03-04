مبادرة لتعديل مدّة عطلة الأمومة والأبوة

تحدث النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي يوسف طرشون، اليوم الإثنين، عن مبادرة أطلقها عدد من النواب لتعديل مدة عطلة الأمومة والأبوة في تونس، مشيرًا إلى أنه "تم إيداع هذه المبادرة بمكتب الضبط المركزي بمجلس نواب الشعب الأسبوع الماضي".وأوضح طرشون، خلال حلوله ضيفًا على اذاعة الجوهرة أنه "تمّ إطلاق المبادرة التي تخصّ القطاعيْن العام والخاص"، مؤكّدًا على الدور الهام للأب والأم بالنسبة للرضيع.