الدكتور ذاكر لهيذب "أجريت عملية قلب ناجحة ع لوالدي وبكيت بعدها"

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كشف الدكتور ذاكر لهيذب ضيف سمير الوافي في برنامجه الجديد الوحش على قناة الحوار التونسي انه أجرى عملية قلب لوالده تكللت بالنجاح مضيفا " كانت عملية مستعجلة لذلك اجريتها ولم اتركها لجراح اخر".
وأضاف " بكيت كثيرا بعد العملية التي حققت فيها نجاحا كبيرا" متابعا " كنت امام شخص عزيز علي لكني تصرفت وكأنه شخص عادي كي لا أفقد تركيزي".
وشدد على أن عمليات القلب من أصعب العمليات التي يتم اجراؤها لأنها معقدة كثيرا.
وأضاف " بكيت كثيرا بعد العملية التي حققت فيها نجاحا كبيرا" متابعا " كنت امام شخص عزيز علي لكني تصرفت وكأنه شخص عادي كي لا أفقد تركيزي".
وشدد على أن عمليات القلب من أصعب العمليات التي يتم اجراؤها لأنها معقدة كثيرا.
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