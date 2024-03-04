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الدكتور ذاكر لهيذب "أجريت عملية قلب ناجحة ع لوالدي وبكيت بعدها"

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Publié le Lundi 04 Mars 2024 - 09:37 قراءة: 0 د, 33 ث
      
كشف الدكتور ذاكر لهيذب ضيف سمير الوافي في برنامجه الجديد الوحش على قناة الحوار التونسي انه أجرى عملية قلب لوالده تكللت بالنجاح مضيفا " كانت عملية مستعجلة لذلك اجريتها ولم اتركها لجراح اخر".
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وأضاف " بكيت كثيرا بعد العملية التي حققت فيها نجاحا كبيرا" متابعا " كنت امام شخص عزيز علي لكني تصرفت وكأنه شخص عادي كي لا أفقد تركيزي".
وشدد على أن عمليات القلب من أصعب العمليات التي يتم اجراؤها لأنها معقدة كثيرا.
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