الدكتور ذاكر لهيذب "أجريت عملية قلب ناجحة ع لوالدي وبكيت بعدها"

كشف الدكتور ذاكر لهيذب ضيف سمير الوافي في برنامجه الجديد الوحش على قناة الحوار التونسي انه أجرى عملية قلب لوالده تكللت بالنجاح مضيفا " كانت عملية مستعجلة لذلك اجريتها ولم اتركها لجراح اخر".وأضاف " بكيت كثيرا بعد العملية التي حققت فيها نجاحا كبيرا" متابعا " كنت امام شخص عزيز علي لكني تصرفت وكأنه شخص عادي كي لا أفقد تركيزي".وشدد على أن عمليات القلب من أصعب العمليات التي يتم اجراؤها لأنها معقدة كثيرا.