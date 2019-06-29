الدكتور لهيذب.. شفاء الرئيس و''شفاء الوطن''

Samedi 29 Juin 2019
بقلم: شكري بن عيسى
الدكتور ذاكر لهيذب الذي استقال من التيار الديمقراطي اليوم خشية منه من تداخل السياسي مع رسالته الطبية النبيلة.. كان في وضعية حساسة جدا وكان بين متناقضات حادة.. ومع ذلك عرف كيف يقوم برسالته الطبية وايضا السياسية المواطنية.. دون دعاية لحزبه وحتى اعضاء حزبه لم يستغلوا الامر.. فساهم بما يقدر في المعالجة وانقاذ حياه الرئيس في وقت تفشت فيه الاشاعات.. ولم يقدر على الصمت وهذا ايضا واجب اخلاقي ومهني ولكن ايضا سياسي.. وحسه المواطني فرض عليه تقديم جرعة الماء لوطن يتهالك.. فكتب تلك الكلمة المعبرة "...stable" وهو ما اعتمدته شخصيا لفهم ان الرئيس لم يمت كما نشرت الاشاعة.. فقام بواجبه مزدوجا مهنيا ووطنيا وانسانيا وساهم في شفاء المريض وساهم في شفاء الوطن.. فهو لم يبحث لا على شهرة ولا على استغلال الموقف لفائدته ولا ادعاء البطولات.. فهو جزء من طاقم طبي كبير ومتعدد الاختصاصات.. والرسالة التي اخرجها لم يعلن فيها اصلا انه طبيب مباشر للرئيس.. بل العارفين والاصدقاء هم من يعلمون موقعه وقاموا بالتأويل الضروري.. هذا الرجل مثال لدماثة الاخلاق والمهنية وهو رجل رهيف حساس لذلك استقال من التيار.. ولم يستثمر الشهرة التي غنمها دون ان يبحث عنها ليربحه الطب.. وخاصة القطاع العام الذي لا يريد ان ان يتخلى عنه برغم مهنيته.. ولكن ليخسره الوطن حيث اليوم الشأن العام في حاجة للنزهاء والشرفاء الصادقين.. اتمنى ان لا ينزلق الدكتور لهيذب تحت بعض الملاحظات ليستقيل من السياسة..
الدكتور ذاكر لهيذب الذي استقال من التيار الديمقراطي اليوم خشية منه من تداخل السياسي مع رسالته الطبية النبيلة.. كان في وضعية حساسة جدا وكان بين متناقضات حادة.. ومع ذلك عرف كيف يقوم برسالته الطبية وايضا السياسية المواطنية.. دون دعاية لحزبه وحتى اعضاء حزبه لم يستغلوا الامر.. فساهم بما يقدر في المعالجة وانقاذ حياه الرئيس في وقت تفشت فيه الاشاعات.. ولم يقدر على الصمت وهذا ايضا واجب اخلاقي ومهني ولكن ايضا سياسي.. وحسه المواطني فرض عليه تقديم جرعة الماء لوطن يتهالك.. فكتب تلك الكلمة المعبرة "...stable" وهو ما اعتمدته شخصيا لفهم ان الرئيس لم يمت كما نشرت الاشاعة.. فقام بواجبه مزدوجا مهنيا ووطنيا وانسانيا وساهم في شفاء المريض وساهم في شفاء الوطن.. فهو لم يبحث لا على شهرة ولا على استغلال الموقف لفائدته ولا ادعاء البطولات.. فهو جزء من طاقم طبي كبير ومتعدد الاختصاصات.. والرسالة التي اخرجها لم يعلن فيها اصلا انه طبيب مباشر للرئيس.. بل العارفين والاصدقاء هم من يعلمون موقعه وقاموا بالتأويل الضروري.. هذا الرجل مثال لدماثة الاخلاق والمهنية وهو رجل رهيف حساس لذلك استقال من التيار.. ولم يستثمر الشهرة التي غنمها دون ان يبحث عنها ليربحه الطب.. وخاصة القطاع العام الذي لا يريد ان ان يتخلى عنه برغم مهنيته.. ولكن ليخسره الوطن حيث اليوم الشأن العام في حاجة للنزهاء والشرفاء الصادقين.. اتمنى ان لا ينزلق الدكتور لهيذب تحت بعض الملاحظات ليستقيل من السياسة..
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|5
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|0
|2
|0
|0
|2
|-4
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|4
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|2
|0
|0
|2
|-2
|1
|2
|0
|1
|1
|-1
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|-1
|0
|2
|0
|0
|2
|-3
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|0
|1
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|0
|0
|2
|-2
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
- Hier 21:01 القافلة الوطنية للمدن الذكية تحل بباجة
- Hier 14:17 لماذا يكرهنا محمد بن زايد ؟!
- Hier 11:41 سعيدة قراش: تحسن الوضع الصحي للرئيس
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:14
|12:30
|05:02
|03:06
|
32°
|34°
|% 24
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|34°-25
|35°-24
|35°-24
|36°-26
|38°-27
Follow @babnet_Tunisie
(137 826) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 98 860) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 479) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 76 238) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 70 232) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 66 689) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 55 714) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 55 464) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 54 406) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 50 050) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 170) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 087) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 45 476) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 417) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 42 870) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 40 926) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 071) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 39 053) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 38 551) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 257) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
Par:cartaginois2011 (Tunisia )
Sur: سعيدة قراش: تحسن الوضع الصحي للرئيس