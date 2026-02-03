منوبة: انطلاق تهيئة سوق يومي بدوار هيشر بقيمة 253 ألف دينار

شرعت بلدية دوار هيشر من ولاية منوبة، مع بداية السنة الحالية في اشغال تهيئة سوق يومي بالمنطقة يتضمن 90 نقطة بيع على مساحة 900 متر مربع، وفضاء منظم سيوفر ظروف صحية وآمنة ويساهم في إدماج الباعة المتجولين ضمن إطار قانوني ويحدّ من الممارسات العشوائية والانتصاب الفوضوي الذي ارق سكان وأصحاب المحلات التجارية على طول شارع خالد بن الوليد لسنوات.وأكدت الكاتبة العام بلدية دوار هيشر لمياء الرحالي لصحفية "وات"، ان المشروع انطلق بتبليط الأرضية بعد ربطها بشبكتي التطهير وتصريف مياه الأمطار والتطهير باعتمادات قدرت ب90 ألف دينار، وهي مرحلة تعتبر أساسية في تحسين الأرضية وتوفير بنية تحتية تحترم المواصفات وبيئة نظيفة للمواطنين.كما تم التدخل لتهيئة نقاط الانتصاب (عبر هياكل ودون اللجوء الى البناء) وتوفير الإنارة وبناء دورات مياه وتركيز حاويات الفضلات، باعتمادات قدرت ب253 ألف دينار، مع التقيد فور الاستغلال بإطار تنظيمي يحترم شروط السلامة والصحة.وبينت ان السوق البلدي اليومي، انطلقت تهيئته على عقار بلدي بمنطقة حيوية ذات كثافة سكانية، تتوسط حي خالد بن الوليد وبقية احياء دوار هيشر، وسيكتسي دورا رئيسيا في التزود بالخضر والغلال ومختلف الحاجيات الأساسية فضلا عن دوره كمصدر تزود رئيسي للمتساكنين، في تحسين ظروف النظافة وتحسين عرض المنتوجات من حيث الجودة والكمية مع احكام السيطرة على الانتصاب الفوضوي بإدماج التجار المستغلين لأرصفة الطريق الرئيسية بالمنطقة وتنمية النشاط الاقتصادي المحلي وخلق مواطن شغل وخاصة للشباب.وأشارت الى ان المشروع الذي تمت برمجته رغم محدودية الرصيد العقاري للبلدية، ينضوي ضمن برامج البلدية الرامية الى تحسين ظروف عيش المتساكنين، والقضاء خاصة على ظاهرة الانتصاب الفوضوي التي ارقت مصالح الحرس الوطني والحرس البلدي والمصالح البلدية بما يضمن استغلالا منظما للملك العمومي ويحدّ من الفوضى والضغط المروري.يذكر ان شارع خالد بن الوليد، الذي يعد شريان العبور في المعتمدية، قد شكل معضلة كبرى طوال سنوات، بعد استغلال ارصفته وجزء منه من التجار على الجانبين، وبات عائقا امام سير الحافلات العمومية وسيارات التاكسي جماعي وغيرها، واثّرت وضعيته سلبا على خدمات النقل العمومي بالمنطقة وخاصة حي خالد بن الوليد.