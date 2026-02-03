Babnet   Latest update 14:43 Tunis

منوبة: انطلاق تهيئة سوق يومي بدوار هيشر بقيمة 253 ألف دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6981be786f4e35.82251533_fmpheqjnkloig.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 03 Février 2026 - 13:42 قراءة: 1 د, 33 ث
      
شرعت بلدية دوار هيشر من ولاية منوبة، مع بداية السنة الحالية في اشغال تهيئة سوق يومي بالمنطقة يتضمن 90 نقطة بيع على مساحة 900 متر مربع، وفضاء منظم سيوفر ظروف صحية وآمنة ويساهم في إدماج الباعة المتجولين ضمن إطار قانوني ويحدّ من الممارسات العشوائية والانتصاب الفوضوي الذي ارق سكان وأصحاب المحلات التجارية على طول شارع خالد بن الوليد لسنوات.
وأكدت الكاتبة العام بلدية دوار هيشر لمياء الرحالي لصحفية "وات"، ان المشروع انطلق بتبليط الأرضية بعد ربطها بشبكتي التطهير وتصريف مياه الأمطار والتطهير باعتمادات قدرت ب90 ألف دينار، وهي مرحلة تعتبر أساسية في تحسين الأرضية وتوفير بنية تحتية تحترم المواصفات وبيئة نظيفة للمواطنين.
كما تم التدخل لتهيئة نقاط الانتصاب (عبر هياكل ودون اللجوء الى البناء) وتوفير الإنارة وبناء دورات مياه وتركيز حاويات الفضلات، باعتمادات قدرت ب253 ألف دينار، مع التقيد فور الاستغلال بإطار تنظيمي يحترم شروط السلامة والصحة.

وبينت ان السوق البلدي اليومي، انطلقت تهيئته على عقار بلدي بمنطقة حيوية ذات كثافة سكانية، تتوسط حي خالد بن الوليد وبقية احياء دوار هيشر، وسيكتسي دورا رئيسيا في التزود بالخضر والغلال ومختلف الحاجيات الأساسية فضلا عن دوره كمصدر تزود رئيسي للمتساكنين، في تحسين ظروف النظافة وتحسين عرض المنتوجات من حيث الجودة والكمية مع احكام السيطرة على الانتصاب الفوضوي بإدماج التجار المستغلين لأرصفة الطريق الرئيسية بالمنطقة وتنمية النشاط الاقتصادي المحلي وخلق مواطن شغل وخاصة للشباب.
وأشارت الى ان المشروع الذي تمت برمجته رغم محدودية الرصيد العقاري للبلدية، ينضوي ضمن برامج البلدية الرامية الى تحسين ظروف عيش المتساكنين، والقضاء خاصة على ظاهرة الانتصاب الفوضوي التي ارقت مصالح الحرس الوطني والحرس البلدي والمصالح البلدية بما يضمن استغلالا منظما للملك العمومي ويحدّ من الفوضى والضغط المروري.
يذكر ان شارع خالد بن الوليد، الذي يعد شريان العبور في المعتمدية، قد شكل معضلة كبرى طوال سنوات، بعد استغلال ارصفته وجزء منه من التجار على الجانبين، وبات عائقا امام سير الحافلات العمومية وسيارات التاكسي جماعي وغيرها، واثّرت وضعيته سلبا على خدمات النقل العمومي بالمنطقة وخاصة حي خالد بن الوليد.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323073

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 03 فيفري 2026 | 15 شعبان 1447
العزارة
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:17
17:49
15:24
12:40
07:20
05:51
العزارة
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet18°
18° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-11
17°-10
19°-13
20°-13
14°-10
  • Avoirs en devises 25425,1
  • (02/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38186 DT
  • (02/02)
  • 1 $ = 2,84409 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/02)     1604,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/02)   27339 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:43 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>