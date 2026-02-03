Babnet   Latest update 14:43 Tunis

تأجيل النظر في قضية افتعال جوازات سفر لأجانب مطلوبين إلى مارس المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63c8061eceb565.88780582_gonqfjhilkpem.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 03 Février 2026 - 14:14 قراءة: 0 د, 26 ث
      
باشرت المحكمة الابتدائية بتونس، عبر الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، اليوم الثلاثاء 3 فيفري 2026، النظر في القضية المعروفة بملف افتعال جوازات سفر وتسليمها إلى أجانب مطلوبين في قضايا إرهابية، وذلك عن طريق المحاكمة عن بُعد.

وشملت الأبحاث في هذا الملف وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، إلى جانب معاذ الخريجي وفتحي البلدي، وكذلك رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي.


وقد تقدّمت النيابة العمومية بطلب تأجيل المحاكمة لاستدعاء حمادي الجبالي للمثول أمام القضاء، لتقرّر الدائرة الاستجابة للطلب وتأجيل النظر في القضية إلى جلسة 24 مارس 2026.
