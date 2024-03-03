إصدار منشور تفتيش في حق وزير سابق لأملاك الدولة

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أصدر قاضي التحقيق بالمكتب السادس بالقطب القضائي المالي منشور تفتيش في حق وزير سابق لأملاك الدولة والشؤون العقارية.



ويذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي لم يتسنّ له استنطاق الوزير السابق لأملاك الدولة بخصوص ملف فساد مالي واداري له علاقة باشرافه على وزارة أملاك الدولة.





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وحسب ذات المعطيات فإن الجهات الامنية بصدد البحث والتحري عن مكان تواجد الوزير الاسبق مع العلم وأنه ممنوع من السفر منذ عدة اشهر بناء على قرار قضائي.



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