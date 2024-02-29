السجل الوطني للمؤسسات يسند جوائز تشجيعية لستة فائزين في مسابقة أفضل رسالة ماجستير لسنة 2023

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أسند السجل الوطني للمؤسسات، الخميس ، جوائز مالية تشجيعية لستة فائزين في مسابقة أفضل رسالة ماجستير لسنة 2023 ، خلال حفل انتظم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وفاز بالجائزة الأولى في اختصاص الحقوق ، معتز الماجري، صاحب مذكرة بعنوان /مبدأ استقلالية الذمم/



وآلت الجائزة الثانية ، إلى عبير العياري، صاحبة مذكرة بعنوان "تضخم التجريم بمجلة الشركات التجارية"، في حين تحصلت أمل جندوبي صاحبة مذكرة بعنوان /la conformite de l'investissement etranger au droit interne de l'Etat d'accueil/ على الجائزة الخاصة بلجنة التحكيم



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أما في اختصاص اقتصاد وتصرف ، كانت الجائزة الأولى من نصيب مريم بوعزيز، صاحبة مذكرة بعنوان /La relation entre la responsabilite societale des entreprises la fintech et la stabilite financiere des banques /



وأحرز على الجائزة الثانية سيف الدين بحرون، صاحب مذكرة بعنوان /Creation d'une plateforme E-Sports Etude de faisabilite/، أما الجائزة الخاصة بلجنة التحكيم ففاز بها ضياء الدين مكي صاحب مذكرة بعنوان /La faillite et la gouvernance des entreprises cas des entreprises americaines/



وأشرف على تقييم الأعمال المقدمة لنيل جوائز هذه السنة، لجنة تحكيم تتكون من أساتذة جامعيين وخبراء من القطاع الخاص والعام .



وتهدف الجائزة إلى تشجيع الطلبة على البحث في مفاهيم ومواضيع تتعلق بالسجل الوطني والمؤسسات، على غرار التصرف المحكم ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك بعالم الأعمال والمؤسسات ومناخ الأعمال و حوكمة المؤسسات.



وشملت هذه المسابقة، الطلبة من مختلف الجامعات التونسية العمومية والخاصة في اختصاصات القانون والإقتصاد والأعمال. وتتعلق رسائل الطلبة المرشحة لنيل الجائزة، بمواضيع تمس حياة المؤسسة والأعمال سواء من الناحية القانونية أو التصرف. وقد تم فتح باب الترشح لهذه الدورة الثانية من المسابقة منذ شهر أفريل 2023



وفي كلمة ترحيبية، أبرز مدير عام السجل الوطني للمؤسسات عادل الشواري ، أن السجل له دور هام في تجميع كافة الناشطين الاقتصاديين في قاعدة بيانات موحدة ليكون الذاكرة الاقتصادية للمؤسسات بتونس وذلك في إطار مسؤوليته المجتمعية وعدم الاقتصار على دوره الإداري



وأكد أن السجل الوطني للمؤسسات حرص على ترسيخ هذه المسابقة سعيا منه إلى الانفتاح على الوسط الجامعي والعلمي بتونس وتشجيع الطلبة المتميزين



ولفت إلى أن السجل الوطني للمؤسسات، سيعمل على الرفع من القيمة المالية للجوائز في الدورات القادمة وتوسيع مجالات رسائل الماجستير وتمديد فترة الترشح لإعطاء أكثر فرص للمترشحين لتقديم مذكراتهم



وأشار إلى أن باب الترشح للدورة الثالثة لجائزة السجل الوطني للمؤسسات لأفضل رسالة ماجستير لسنة 2024 سيفتح خلال شهر أفريل 2024 ويتواصل إلى شهر سبتمبر 2024



وتخلل حفل تقديم الجوائز، تكريما لأعضاء لجنة التحكيم وآخر للأساتذة المؤطرين الذين أشرفوا على رسائل الماجستير الفائزة بالدورة الثانية لجائزة السجل الوطني للمؤسسات لأفضل رسالة ماجستير لسنة 2023