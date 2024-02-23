حجز 5 ألاف قرص مخدر بحوزة شقيقين بسيدي حسين.. وايداع أحدهما السجن وفرار الثاني

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تمكنت الوحدات الأمنية، من إلقاء القبض على أحد شقيقين (من متساكني جهة سيدي حسين/ العاصمة) يروّجان المخدّرات، وحجز كيس بلاستيكي شفاف يحتوى على كمية هامة من الاقراص المخدرة قدرت بحوالي 5000 قرص مخدر رمادية اللون، في ما تحصّن الشقيق الثاني بالفرار، حسب بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الدّاخلية.



وأوضحت الوزارة في بلاغها، أنها عملية القاء القبض على أحد الشقيقين، جاءت إثر توفر معلومات لدى إطارات وأعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدراة الشرطة العدلية بالقرجاني، تفيد بانخراط شقيقين في مجال تخزين وترويج الاقراص المخدرة، مضيفة أنه بعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 02 والحصول على أذون القانونية اللازمة، تمّ إجراء جملة من التحريات الميدانية المعمقة وتحديد مقر إقامتهما ومداهمته.





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وأكدت أنه بإحالة المظنون فيه اليوم على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 02، أذنت بفتح بحث تحقيقي لدى قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 ، والذي أذن بعد سماعه بإيداعه بالسجن.

