حمة الهمامي: انا ضد الانتخابات الرئاسية القادمة وسندعو الي مقاطعتها ‎

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عبّر الخميس 22 فيفري، أمين عام حزب العمال حمة الهمامي عن تضامنه مع المساجين السياسيين خاصة بعد دخولهم في اضراب جوع منذ 10 أيام.



وقال حمة الهمامي خلال استضافته في اذاعة اي اف ام، انه يتضامن مع جميع المعتقلين السياسيين ولا استثني احدا بما في ذلك زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.





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وفي موضوع ٱخر تحدث حمة الهمامي عن الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في ٱخر السنة الحالية واكد انه ضد المشاركة في الانتخابات الرئاسية وانه لن يترشح للانتخابات الرئاسية وان حزبه سيدعو لمقاطعتها.



واشار حمة الهمامي الي ان هناك شروط يجب ان تتوفر حتى يتم تنظيم انتخابات رئاسية من ذلك حرية التعبير والاعلام وعدم ملاحقة السياسيين معتبرا ان هذه الشروط غير متوفرة حاليا

وفي موضوع ٱخر تحدث حمة الهمامي عن الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في ٱخر السنة الحالية واكد انه ضد المشاركة في الانتخابات الرئاسية وانه لن يترشح للانتخابات الرئاسية وان حزبه سيدعو لمقاطعتها.واشار حمة الهمامي الي ان هناك شروط يجب ان تتوفر حتى يتم تنظيم انتخابات رئاسية من ذلك حرية التعبير والاعلام وعدم ملاحقة السياسيين معتبرا ان هذه الشروط غير متوفرة حاليا