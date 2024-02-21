وزارة أملاك الدولة: جلسة عمل حول التسريع في نسق التصفية العقّارية لمشروعي تهيئة سبخة بن غيّاضة بولاية المهدية وتهيئة السواحل الشمالية "تبرورة" بولاية صفاقس.

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5df2064dd6ebb2.04875521_jqpgeflomknih.jpg width=100 align=left border=0>

انعقدت اليوم الأربعاء 21 فيفري 2024 جلسة عمل بمقرّ وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حول متابعة الوضعية العقارية لمشروعي تهيئة سبخة بن غيّاضة بولاية المهدية وتهيئة السواحل الشمالية "تبرورة" بولاية صفاقس.





وتمّ خلال الجلسة عرض مدى تقدّم نسق التصفية العقّارية للمشروعين المذكورين والإشكاليّات ذات الصلة والحلول الممكنة لتجاوزها في أقرب الآجال.



...



يذكر أنّ مشروع تهيئة سبخة بن غيّاضة يمسح 142 هك تمّت تصفية 96,24 بالمائة منها، وتعهّدت لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية المهدية بـــ 3,26 بالمائة (12 قطعة بمساحة تناهز 4,5 هك)، أمّا بقيّة المساحة والمقدّرة بـ 0,5 بالمائة فهي موضوع قضايا لدى المحكمة العقّاريّة ومحلّ متابعة.

وأمّا بالنسبة لمشروع تهيئة السواحل الشمالية "تبرورة" فتبلغ مساحة حوزته العقّارية حوالي 420 هك وطول سواحل تقدّر بـ 6 كلم، وتمّ خلال الجلسة التطرّق لسبل استكمال السيطرة العقّارية على أرض المشروع بالتنسيق مع الشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه والمجمّع الكيميائي التونسي ومتابعة مآل عدد من القضايا حتى تتمكّن شركة المشروع من التحوّز بالعقّارات المعنيّة.

وحضر جلسة العمل ممثّلون عن الديوان والإدارات المركزية والجهوية لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقّاريّة والمكلّف العام بنزاعات الدولة والديوان الوطني للملكيّة العقّارية، وممثّلون عن وزارة التجهيز والإسكان وشركة تهيئة سبخة بن غيّاضة وشركة تهيئة السواحل الشمالية "تبرورة" بصفاقس والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

