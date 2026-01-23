Babnet   Latest update 18:48 Tunis

تونس تشارك في طواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية من 23 الى 27 جانفي الجاري ب6 عناصر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/632c71c1dfcad8.00028424_qmlejghnfpoki.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 23 Janvier 2026 - 17:44 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تشارك تونس في طواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية على الطريق بالامارات العربية المتحدة من 23 الى 27 جانفي الجاري ب6 عناصر، وفق ما افاد به وكالة تونس افريقيا للأنباء رئيس المكتب التسييري للجامعة التونسية للدراجات نجد الخلفاوي اليوم الجمعة.
وأوضح الخلفاوي ان ثنائي الخبرة ماهر حبورية ومحمد عزيز الدلاعي يقود المنتخب الوطني الذي يتكون كذلك من محمد ياسين الشهايبي وناظم بن عامر وأمان الله الشايب وحاتم بن عامر، بإشراف مدرب منتخب الاكابر علي المرايحي.
وتبلغ المسافة الإجمالية للطواف، الذي سيقام في نسخته الحادية عشرة، 503 كيلومترات موزعة على خمس مراحل.

وبين رئيس المكتب التسييري للجامعة أن أهمية هذه البطولة تكمن في أنها تشتمل على 265 دراج يمثلون 27 فريقا ومنتخبا من 18 دولة، كما أنها تعدّ محطة اعدادية هامة للمنتخب الوطني الذي سيخوض عددا هاما من المسابقات على أكثر من واجهة خلال السنة الحالية، وأبرزها موعد الالعاب المتوسطية التي تحتضنها مدينة تارانتو الايطالية من 21 اوت الى 3 سبتمبر 2026.

