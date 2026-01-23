فتح الجسر المنجز على الطريق الوطنية 03 أ1 على مستوى مفترق المروج 01 و02 للجولان
أعلنت وزارة التجهيز والإسكان أنه تمّ، اليوم الجمعة، فتح الجسر المنجز على الطريق الوطنية 03 أ1 على مستوى مفترق المروج 01 و02 للجولان، وذلك في إطار أشغال القسط عدد 03 من مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ مروري، أن الأشغال تتواصل على مستوى بقية مكوّنات المشروع.
كما دعت كافة مستعملي الطريق إلى احترام العلامات المرورية والتخفيض من السرعة عند الاقتراب من حضائر الأشغال.
