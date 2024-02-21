حزب العمل والانجاز يعقد مؤتمره الأول نهاية الاسبوع الجاري

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يعقد "حزب العمل والانجاز" يومي السبت والأحد القادمين (24 و 25 فيفري الحالي)، مؤتمره الأول الذي سيتوج بانتخاب أهم هياكل الحزب و في مقدمتها الأمين العام والمجلس الوطني وجزء من أعضاء المكتب السياسي .



وذكر الحزب في بيان اصدره اليوم الاربعاء ان الحزب سيعقد مؤتمره تحت شعار "الثبات و البناء " وذلك بحضور ممثلين عن قواعد الحزب و منخرطيه و ضيوفه من رؤساء وأمناء عامين للأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وممثلي المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الوطنية و الفكرية والباحثين والخبراء الذين سيحضرون الجلسة الافتتاحية .

وسيناقش المؤتمر خمسة لوائح أولها اللائحة السياسية والتي تتمحور حول رؤية الحزب لرهانات المرحلة وتصوره لاستحقاقاتها القادمة ولكيفية التعامل معها .



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وتعبّر اللائحة الاجتماعية والإقتصادية عنما وصفه البيان بأنه"مشروع الإنقاذ وإعادة البناء بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية" و "تكريس أنموذج تنموي يحقق التنمية المستدامة والتموقع في الاقتصاد الجديد والانفتاح على الأسواق العالمية وجلب الاستثمار وخلق الثروة" .

وسيتم في اللائحة التربوية والثقافية والشبابية صياغة مقاربة شاملة للسياسات العمومية في مجالات التربية والثقافة والصحة والنقل بهدف تحسين الخدمات وحياة المواطنين و تفعيل إنخراط الشباب في الحياة العامة .

اما اللائحة الداخلية فتتعلق بالنظام الاساسي للحزب وبهيكلته التنظيمية وعلاقاته بالأطراف السياسية و مبادئه الأساسية و ميثاقه الأخلاقي.

ومن المنتظر ان يصدر المؤتمر لائحة خاصة بفلسطين يعبر فيها الحزب عن موقفه من تطورات الأحداث الأخيرة ومن حرب الإبادة الجماعية ومن الانتهاكات الحاصلة للإنسانية وللمقدسات.

يذكر انه تم يوم 28 جوان 2022 الإعلان عن تأسيس حزب "العمل والإنجاز"، وهو حزب يصنف نفسه كحزب" وطني محافظ اجتماعي ديمقراطي" وتم اختيار عبد اللطيف المكي، القيادي السابق المستقيل من حركة النهضة، أمينا عاما للحزب.



