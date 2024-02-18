لطفي بوشناق يقاضي وكالة أسفار ويحذر من التحيل

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نفى الفنان لطفي بوشناق في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك مشاركته في تنظيم عمرة وفق ما نشرته وكالة أسفار.

وهدد بتتبع الوكالة قانونيا محذر من عملية تحيل.

وكتب في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية "إن كُل ما يتم نشره عن موضوع العمرة عار عن الصحة

و كُل من يساهم بنشر هذه الإشاعات و مشاركتها تحت المسائلة القانونية.



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