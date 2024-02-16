صورة اليوم... مصب فضلات في قلب مدينة تونس‎

رغم توجيهات أعلى هرم السلطة للبلديات ببذل مجهودات أكبر للعناية بالبيئة , نجد مصب فضلات في قلب مدينة تونس على أمتار من البنك المركزي و شارع البنوك .



مشكل النظافة في تونس مازال قائما أمام بلديات مع ضعف الامكانيات و ربما سوء ادارتها و غياب الرقابة للمواطنين أهمها إلقاء فضلات البناء ليلا في شوارع رئيسية استوقفتني اليوم حمولة شاحنة من فضلات البناء ملقاة على قارعة طريق رئيسي في الجهة المقابلة للجامعة الدبلوماسية أيام بعد تدشينها وهو حادث متكرر في عدة أماكن أخرى من تونس و غيرها حيث يغتنم أصحابها ,وهم مواطنون تغيب المواطنة عنهم بهذا الفعل, ظلمة الليل وغياب الرقابة و التتبع لالقاء فضلات عقولهم و أتربتهم على مرأى الجميع, يجب حجز كل شاحنة و الزام أصحابها بخطايا قاسية لتجنب قسوة مشاهد الأوساخ, هناك أكثر من 1600 كاميرا في إقليم تونس الكبرى يمكن أن تساعدنا على ردع المخالفين , الحق في بيئة سليمة هو حق دستوري ولكنه ملزم أخلاقيا لنا كلنا.

النظافة عقلية..في انتظار بنائها عبر أجيال يجب التوعية و الحزم مع أجيال اليوم



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يومكم نظيف..

نادر