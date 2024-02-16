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الكاتب العام السابق بوزارة التربية امام الدائرة الجنائية ...الاسباب

Publié le Vendredi 16 Février 2024 - 08:54 قراءة: 0 د, 29 ث
      
باشرت صباح يوم أمس الخميس 15 فيفري 2024 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ، النظر في ملف شبهات فساد مالي واداري بوزارة التربية شملت الابحاث فيه كاتب عام سابق بالوزارة المذكورة .

وبالمناداة على المسؤول المتهم حضر جلسة المحاكمة ،وطلب محاميه مزيد التاخير للإطلاع واعداد وسائل الدفاع ،وبالمناداة على ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي حضر جلسة المحاكمة وفوض النظر في التاخير فقررت هيئة الدائرة الجنائية تأجيل المحاكمة لجلسة ماي المقبل.

...

وللاشارة فان كاتب عام وزارة التربية سابقا شغل ايضا خطة مدير عام لديوان مساكن وزارة التربية....


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