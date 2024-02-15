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سعيد لعمّال المناولة: 'المفروض النقابيين يتحدثوا عليكم'

Publié le Jeudi 15 Février 2024 - 20:18 قراءة: 0 د, 35 ث
      
استمع رئيس الجمهورية، قيس سعيد خلال زيارته اليوم إلى المسبح البلدي بساحة باستور بالعاصمة، إلى مشاغل عدد من المواطنين.

وقال لعدد من عمّال المناولة الذين دعوه للتدخل والنظر في وضعياتهم، إن " المناولة هي نوع من العبودية التي تم تقنينها في تونس ويجب أن تُلغى".
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وأكد أنه لابد للعمّال من التمتع بحقوقهم وإعادة النظر في العقود الهشة والمحدودة في الزمن.
وتابع رئيس الجمهورية: المناولة بدعة والمفروض النقابيين يتحدثوا عليكم لكن أنا مُتبني لمطالبكم إلى النهاية".


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