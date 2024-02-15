سعيد لعمّال المناولة: 'المفروض النقابيين يتحدثوا عليكم'

استمع رئيس الجمهورية، قيس سعيد خلال زيارته اليوم إلى المسبح البلدي بساحة باستور بالعاصمة، إلى مشاغل عدد من المواطنين.وقال لعدد من عمّال المناولة الذين دعوه للتدخل والنظر في وضعياتهم، إن " المناولة هي نوع من العبودية التي تم تقنينها في تونس ويجب أن تُلغى".