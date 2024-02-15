رئيس الجمهورية يتحول إلى المسبح البلدي بساحة باستور بتونس العاصمة

تحول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر يوم الخميس 15 فيفري 2024، إلى المسبح البلدي بساحة باستور، والذي تعهدت بإعادة تهيئته إحدى المؤسسات البنكية تحت إشراف الهندسة العسكرية لقواتنا المسلحة العسكرية وبمساهمة عدد من كفاءاتها.هذا وقد كانت هذه المناسبة فرصة للحديث مع عدد من المواطنين والمواطنات والإستماع إلى مشاغلهم وإلى الحلول الجماعية التي يتم العمل على تحقيقها في أقرب الآجال.