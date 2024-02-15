تونس ومنظمة الأمم المتحدة: حرص مشترك لتعزيز التعاون فى المجالات ذات الأولوية الوطنية.

إلتقت وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي بعد ظهر الخميس 15 فيفري 2024 ب Arnaud Peral المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بتونس.

وكان اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق إلى مختلف أوجه التعاون القائم بين الجانبين وبرامج العمل للفترة القادمة.



وأكدت فريال الورغي السبعي على أهمية وضرورة تناغم البرامج والمشاريع الإنمائية للمنظمة ومؤسساتها مع الأولويات الوطنية التى تم ضبطها في الاستراتيجيات والبرامج التنموية وخاصة منها البرامج ذات العلاقة بالتنمية البشرية والنهوض الإجتماعي والتمكين الإقتصادي للشباب والمرأة والفئات الهشة ومقاومة الفقر، مشيرة في هذا السياق إلى إنسجام هذه البرامج والتوجهات مع أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة في أفق سنة 2030.



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من جانبه أعرب Arnaud Peral عن إستعداد منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها لمواصلة دعم ومرافقة تونس فى تجسيم برامجها التنموية ذات الأولوية ومعاضدة جهودها الإصلاحية حتى تتمكن من تحقيق أهدافها في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية.

