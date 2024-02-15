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محافظ البنك المركزي الجديد في حوار سابق لموزاييك: اقتراض الدولة المباشر من البنك المركزي يؤدي الي التضخم وهو أكبر كارثة على الاقتصاد

Publié le Jeudi 15 Février 2024 - 19:51 قراءة: 0 د, 56 ث
      
نشرت الخميس 15 فيفري، الصفحة الرسمية لبرنامج ميدي شو مقتطفا من حوار محافظ البنك المركزي الجديد فتحي النوري بتاريخ 1 جوان 2023.

وشدد فتحي النوري في حواره على أهمية التعامل مع الجهات الدولية المانحة وقال "ما نجموش نقعدو في وضعية ما نتعاملوش مع صندوق النقد الدولي معتبرا انه ليس هناك بديل لذلك بعد ان تم استعمال كل الاليات الداخلية لتمويل الميزانية" وتابع قائلا
"تسيير الاقتصاد لا يكون بطرق شعبوية ".
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وتحدث في سياق اخر عن استقلالية البنك المركزي مشيرا الي انها استقلالية وظيفية ولا يعني ذلك انه مستقل عن الدولة او في قطيعة مع الحكومة.

كما تحدث فتحي النوري عن فكرة الاقتراض المباشر من البنك المركزي باعتبار ان البنوك تحقق ارباح كبيرة من اقراض الدولة معتبرا ذلك تحليل سوقي وفق وصفه وان ذلك يؤدي الي التضخم وهو اكبر كارثة على الاقتصاد مشيرا الي ان البنوك المركزية في العالم لا تلجأ الي هذا الاجراء خوفا من التضخم.


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