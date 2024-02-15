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المحامي نوفل بودن: " عبير موسي ستخرج للمحكمة للدفاع عن نفسها في ملف مخالفة انتخابية"

Publié le Jeudi 15 Février 2024 - 09:59 قراءة: 0 د, 32 ث
      
قال نوفل بودن محامي عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، في مداخلة على راديو إي أف أم، أن موكلته قررت اليوم الخروج من سجن ايقافها للمثول أمام الدائرة الجناحية في قصر العدالة رغم أن القانون لا يستوجب ذلك، للدفاع عن نفسها في قضية مخالفة انتخابية تعود إلى فيفري 2022 .

وشدد على ان القضية أحيل فيها جل المترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 استنادا من قرار من دائرة المحاسبات.
وقال أن المخالفة تتعلق بالدعاية أثناء الصمت الانتخابي مشيرا إلى أن عبير موسي لديها ما تقول في هذا الموضوع برمته وقادرة على الدفاع عن نفسها.
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